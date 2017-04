Melania Trump: 3 milioni di dollari di risarcimento dal Daily Mail per averla definita “escort di lusso”

Buccia di banana costosissima su cui è scivolato il Daily Mail che dovrà risarcire la first lady Melania Trump con ben 3 milioni di dollari. Nel pieno della campagna presidenziale il noto tabloid aveva lanciato un’accusa pesante: Melania non si sarebbe limitata a fare soltanto la modella da giovane, bensì avrebbe “arrotondato” facendo la escort di lusso.

Secca e immediata la smentita della diretta interessata nonché del titolare dell’agenzia per cui lavorava, Paulo Zampolli. I giudici londinesi hanno dichiarato la fake news particolarmente riprovevole e per questo non hanno lesinato un risarcimento economico esemplare. Il Daily Mail ha porto ufficialmente le proprie scuse “per l’angoscia che la nostra pubblicazione ha provocato alla signora Trump”.

Non è dato di sapere come investirà il risarcimento milionario la bella first lady che, sicuramente, non necessita di quei tre milioni di dollari per modificare il suo tenore di vita. Sicuramente, però, si tratta di un importante risarcimento per la sua reputazione.