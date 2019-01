La guardia del corpo della new entry della famiglia reale, Meghan Markle, si è dimessa. La guardia del corpo ha lasciato l’incarico dopo appena sei mesi. Sembra che sia troppo difficile stare dietro alla nuova duchessa di Sussex, una donna vicino del popolo, che ama essere indipendente, si mescola con un impeto diretto e insolito per un membro della famiglia reale. Infatti sembra che Kate Middleton l’abbia esclusa dalla propria festa di compleanno, a conferma che non vada molto d’accordo con quest’ultima. Meghan VS famiglia reale e soprattutto VS Kate, non solo nel modo di approcciarsi ma anche nel look.

Meghan e Kate look a confronto

Meghan Markle e Kate Middleton, condividono di certo però la passione per la moda. Meghan ha un look aggressivo ma elegante. Dai maxi abiti neri con inserti e applicazioni, al classico jeans e maglietta abbinato a semplici décolleté monocolore, la scelta dei colori risulta sempre molto sobria ma le linee dei suoi abiti invece, decise. Infatti Meghan aveva alzato l’asticella degli outfit alla moda, quando scelse per le foto di fidanzamento ufficiali un abito decisamente elegante e molto sexy, firmato Ralph&Russo. Ma il giorno delle nozze, Meghan ha stupito tutti, indossando un abito estremamente semplice, ma non per questo meno prezioso: un abito da sposa dalle linee pulite firmato Givenchy, storica Maison di moda francese diretta da una donna inglese, Claire Waight Kelle. Kate Middleton invece, ci ha sempre conquistati con look semplici ma dai colori sgargianti. Estremamente elegante, ma a volte troppo matura nella scelta degli outfit? La moglie del principe William , per una serata in solitaria al nuovo Photography Centre del Victoria & Albert Museum aveva scelto di indossare un abito Erdem, dalla linea classica. Mood autunnale per Kate Middleton che adora sfoggiare abiti lunghi fino alla caviglia con motivi tartan e accessori firmati esclusivamente Jimmy Choo. Look senza dubbio perfetti per Kate Middleton, per una duchessa. Di certo sappiamo che Kate rimane la preferita, della Royal Family, anche nella scelta dei look.

Il look delle duchesse a Wimbledon

Se Kate indossava un abito color crema a Wimbledon, Meghan optava per dei pantaloni palazzo bianchi e una camicetta a righe. Le due duchesse, sembrano confermare anche durante eventi così importanti, la loro diversità. Elegante la prima, super sportiva la seconda. In tanti hanno notato l’intesa che c’era tra le due, che hanno trascorso diverso tempo a ridere e confrontarsi a mezza voce durante i match del torneo, sedute nella Tribuna Reale destinata a royals e vip. Ma si trattava, solo di un momento di tregua davanti al popolo inglese?