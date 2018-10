Meghan Markle gossip news: cara duchessa quanto mi costi! Sarebbero allarmati nella casa reale inglese per le eccessive spese della neo moglie del principe Harry in abiti costosi, scarpe e borse di lusso. Lei, regina di stile ed icona femminile famosa ormai in tutto il mondo, non ha mai fatto mistero di tenere molto al suo aspetto fisico, che cura tantissimo e valorizza scegliendo di indossare degli outfit che ne valorizzano le armoniose proporzioni ma che, a quanto, pare , costano una fortuna!

“E’ una spendacciona, il Principe Carlo è seriamente preoccupato!”, tuona il gossip di queste ore nei riguardi della Duchessa di Sussex, che da quanto è entrata a corte avrebbe speso un sacco di soldi tra il suo guardaroba e la ristrutturazione dei suoi appartamenti. Una folle spesa che preoccuperebbe il principe Carlo che finanzia i suoi acquisti … Insomma, secondo i rumors la bella ex attrice americana starebbe sfruttando appieno il suo nuovo status di duchessa! Da quando ha sposato il principe Harry il 19 maggio scorso, davanti ad oltre 2 miliardi di telespettatori, si adattata subito alla sua nuova vita di moglie di un principe.

Si stima che Meghan Markle avrebbe speso più di 800 mila sterline per rinnovare il suo guardaroba, stando a quanto scrive il Daily Mail. Spese di cui si fa carico il suocero Carlo. Dai fondi ereditati dal padre, infatti, i principi William ed Harry, ma anche Kate Middleton e Meghan Markle, attingono per pagare le loro spese personali. In altre parole, quando Meghan Markle vuole fare shopping, deve fare riferimento al suocero. Una misura messa in atto per impedire ai membri della famiglia reale di accettare doni, come proibito dal protocollo. Da quando sono marito e moglie Meghan Markle e il principe Harry stanno alloggiando al Nottingham Cottage, anch’esso nel Kensington Palace Park. La duchessa non si è solo limitata a stabilirsi lì, ma ha diciamo ‘personalizzato’ la sua nuova dimora facendo fare dei lavori di ristrutturazione. Sempre secondo il Daily Mail, la duchessa del Sussex avrebbe coperto le poltrone con plaid di cachemire e centinaia di candele profumate. Fiori, che chiederebbe freschi ogni mattina …