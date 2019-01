Meghan Markle in viola e rosso come Lady Diana: la duchessa di Sussex non teme il confronto

Meghan Markle in rosso e viola come Lady Diana. Non è la prima volta che la sposa di Harry rende omaggio alla principessa del Popolo: in passato, infatti, per il primo viaggio ufficiale, Meghan aveva deciso di indossare un paio di orecchini in diamanti a forma di farfalla e un braccialetto rigido aperto in oro con due pietre (appartenuti a Lady D, che indossò i primi proprio durante un viaggio con Carlo in Canada nel 1986, il secondo invece divenne suo negli anni ’90 e fu più volte impiegato dalla stessa Spencer a Londra) e un abito a tubino di lunghezza midi bianco, firmato da Karen Gee, che ricorda proprio quello indossato da Lady D durante il suo primo viaggio in Australia nel ’83. Insomma Meghan Markle non teme il confronto con la suocera scomparsa nel 1997, il cui ricordo però è più che mai vivo nel cuore degli Inglesi, che non perdono occasione per esaltarne l’eleganza innata e la smisurata bellezza.

Stavolta Meghan Meghan ha scelto di replicare: ha indossato un abito rosso e viola, due tonalità abbastanza forti, che aveva già sfoggiato Lady D in più di un’occasione. I fan della principessa ricorderanno, complici anche le foto e i video diffusi sul web, ricorderanno Diana Spencer timida seduta su una panchina davanti al Tai Mahal. Durante i viaggi in India, infatti, la principessa aveva accostato tale abbinamento. Una meta, quella del mausoleo di Agra, che era stata scelta anche da Kate Middleton e William di Inghilterra nel 2016. I due sostarono proprio su quella stessa panchina dove nel 1992 era stata preso d’assalto dai fotografi Lady Diana, che aveva indosso per l’occasione un outfit entrato nella storia della moda: una giacca rossa e una gonna a matita viola. Pure nel 1988 in Thailandia Lady Diana aveva scelto di indossare un incantevole abito firmato da Catherine Walker, che metteva insieme proprio il rosso e il viola.

Meghan, invece, per la visita nel Merseyside ha optato per un abito viola Aritzia, con sopra cappotto rosso Sentaler e per accessori: scarpe Stuart Weitzman e borsa Gabriela Hearst in pelle marrone. Non sarà questo il solo impegno ufficiale della Duchessa di Sussex, che incalzata dalle domande curiose della folla riunita a Birkenhead ha rivelato che il bambino che aspetta da Harry nascerà, slavo imprevisti, ad aprile.