Meghan Markle, vacanze da sola negli Stati Uniti per la neo duchessa di Sussex. Un intenso programma estivo di viaggio attende infatti la moglie del principe Harry , che avrebbe il desiderio di tornare a casa a salutare amici e parenti prima dell’autunno. Ecco perché secondo le indiscrezioni di queste ore avrebbe organizzato un volo non ufficiale, per dedicare alla famiglia un breve periodo di tempo prima di riprendere con gli impegni di corte dopo l’estate.

Meghan dunque tornerà in America da sola, lo riporta una fonte a Us Weekly. Per l’anno prossimo, invece, i neo sposi studieranno un percorso ufficiale tra i luoghi più cari alla moglie di Harry. In quel caso, però, negli Usa andranno insieme. Secondo il magazine Meghan intende tornare a casa prima di diventare mamma per la prima volta. La fonte ha aggiunto che “si attende la notizia di un piccolo principe o piccola principessa nel 2019”. Quindi il futuro della neo sposa sarebbe già pianificato in ogni dettaglio. Nella primavera del prossimo anno la Markle e il principe Harry potrebbero dunque volare negli stati Uniti seguendo un itinerario studiato in base ai luoghi più cari alla moglie. Certamente ci saranno le tappe a New York e Washington, al fine di rendere più solido il legame tra Regno Unito e Stati Uniti.

Quanto agli impegni più immediati, la coppia a ottobre sarà in visita in Australia, Nuova Zelanda, nelle Fiji e nel Regno di Tonga. Meghan ha anche rivelato che raggiungerà il principe Harry agli Invictus Games, che si svolgeranno a Sydney dal 20 al 27 ottobre. Insomma, nemmeno una breve tregua per la impegnatissima Duchessa di Sussex!