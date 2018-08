Meghan Markle e il principe Harry sono diventati marito e moglie da meno di tre mesi. Hanno infatti pronunciato il fatidico ‘sì’ lo scorso 19 maggio. L’ex attrice americana – che ormai con gli outfit sfoggiati nelle occasioni ufficiali ha letteralmente conquistato tutti divenendo una vera e propria Regina di stile – il giorno delle nozze ha stupito milioni di persone scegliendo un abito da sposa di una essenzialità imprevedibile, semplice ed elegante. Anche il make up era acqua e sapone, quasi impercettibile. A completare il suo look una capigliatura altrettanto ‘minimal’ e sobria.

Le più romantiche che hanno seguito la cerimonia in diretta tv ricorderanno certamente lo sguardo rapito del principe Harry quando se l’è trovata di fronte e poi le ha bisbigliato: “Sei incredibile”. Ebbene, ora sappiamo anche perché il duca era così felice di vedere la donna della sua vita, come se quello fosse stato il loro primo incontro. Pare infatti che Harry abbia apprezzato tantissimo la semplicità di Meghan Markle il giorno dell nozze. Il truccatore della sposa, Daniel Martin – consulente creativo di Honest Beauty, ambasciatore del marchio Dior Beauty e amico di lunga data di Meghan – lo ha rivelato. Proprio lui ha aiutato la sposa ad ottenere il perfetto beauty look per il suo matrimonio. In una intervista a InStyle ha infatti dichiarato che lo sposo ha apprezzato tantissimo il trucco sobrio della moglie, che ha valorizzato la particolare bellezza del suo viso senza camuffare niente, nemmeno le deliziose lentiggini.

“Dopo la cerimonia, Harry continuava a dire grazie … Mi stava ringraziando per averla fatta somigliare a se stessa”, ha rivelato Martin. L’esperto di bellezza e make up femminile ha colto occasione per invitare tutte spose del mondo a seguire l’esempio di Meghan quando si tratta di trucco per il giorno del matrimonio. Parola d’ordine, semplicità. Il truccatore non ha nascosto la sua emozione quel giorno. “È stato allora che ho iniziato a piangere”, ha spiegato. “Era la prima volta che potevo essere lì di persona. Era quasi come se lei mi guardasse e dicesse: ‘Cosa ne pensi? Com’è andata? Ha continuato, “Era così commovente e così perfetto e il giorno non avrebbe potuto essere migliore”.