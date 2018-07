Meghan Markle spese folli per abiti e scarpe firmate: ecco quanto ha speso in 7 mesi

Meghan Markle non bada a spese per curare il suo look ed essere sempre all’altezza delle occasioni che la attendono da quando è diventata moglie del Principe Harry di Inghilterra. Abiti di lusso, tantissimi, e spese pazze per rifare ex novo il suo guardaroba, almeno così vuole il gossip di queste ore. Meghan Markle deve infatti adeguare la sua immagine al nuovo titolo acquisito dopo aver sposato il Principe Harry di Inghilterra. La Duchessa del Sussex, che ormai non sbaglia un colpo nella scelta dei suoi look, per essere sempre perfetta sta spendendo una fortuna. Il Principe Carlo ne sa qualcosa, se si pensa che negli ultimi 7 mesi la neo-sposa avrebbe speso una fortuna in abiti e scarpe costose. Si vocifera ben 1 milione di euro!

Meghan, non ne ha mai fatto mistero, tiene molto alla sua immagine ed ha da sempre una vera e propria passione per il lusso e la moda: in soli 7 mesi, ha comprato abiti, gioielli e accessori per quasi un milione di euro! Spese eccessive? Per alcuni sì, sebbene come svela l‘Independent, “ogni abito della moglie del principe Harry cela un messaggio comune: il girl power!” Pare infatti che Meghan, da convinta femminista, abbia finora scelto capi griffati, sì, ma ma quasi esclusivamente da stiliste. E questo stile della duchessa del Sussex pare aver conquistato davvero tutti.

Apprezzatissima la mise indossata di recente in occasione di una partita di Harry alla Audi Polo Cup, lei è stata spettatrice non certo passata inosservata. Indossava per l’occasione casual un abitino smanicato a quadretti (da 350 euro, firmato dalla designer Shoshanna Gruss), panama in testa, occhiali da sole e sandali in cuoio (di Sarah Flint). Un look che ha incantato tutti e che è andato subito sold out. Che dire, uno stile che sta facendo scuola, quello della neo sposa!