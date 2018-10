Meghan Markle sorellastra: dopo essere stata anche ospite in studio di Barbara D’Urso a Domenica Live, la sorellastra dell’ex attrice, moglie del principe Harry d’Inghilterra, non si è data per vinta. Samantha Markle, che su Meghan non ha certo raccontato episodi lusinghieri, ha fatto l’ennesimo tentativo di riavvicinamento. La 53enne si è infatti presentata a Kensington Palace chiedendo di poter incontrare la sorellastra. Ennesimo tentativo fallito. Secondo quanto riportano i tabloid britannici, infatti, la donna, che sarebbe affetta da sclerosi multipla, sarebbe stata allontanata dai funzionari del Palazzo, dal momento che non aveva ricevuto nessun invito ufficiale da parte della duchessa di Sussex che con lei – ormai è risaputo – non ha da tempo alcun rapporto e/o contatto, e né con il loro padre, grande assente alle nozze reali dello scorso maggio.

Samantha Grant avrebbe però lasciato in “portineria” una lettera indirizzata a Meghan. Da anni non vede la sua sorellastra e non è stata invitata al Royal Wedding, celebrato lo scorso 19 maggio al castello di Windsor. Nelle sue recenti dichiarazioni, la donna aveva insinuato che sarebbe la famiglia reale inglese a imporle di non aver più rapporti con una parte della sua famiglia, nello specifico con lei e con il padre Thomas Markle. È stata invece ammessa a corte – e si parla anche di un suo imminente trasferimento in vista del primo bebè per la coppia reale – la madre dell’ex attrice americana, la 60enne Dorian Ragland.

A tutta questa sequela di illazioni, pesanti accuse ed insinuazioni, Meghan e il principe Harry non hanno mai replicato in alcun modo. Finora la loro è stata la strategia del silenzio, Samantha Grand viene infatti sistematicamente ignorata dopo ogni invettiva. La donna è stata quindi cacciata dai cancelli di Kensington Palace perché ospite non invitato e tanto meno gradito. Secondo il The Sun, Samantha Markle è stata “bloccata in una imbarazzante situazione di stallo con le guardie di polizia mentre cercava di visitare la duchessa del Sussex dopo le loro ultime aspre conversazioni”. Tra le tante offese rivolte alla giovane sorellastra, anche quella risalente al periodo immediatamente successivo al fidanzamento con Hary, quando Samantha ebbe l’ardire di insinuare che Meghan era un’arrampicatrice sociale non adatta per essere parte di una famiglia reale.

