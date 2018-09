Meghan Markle segreto di bellezza: la duchessa di Cambridge, Kate Middleton nonché sua cognata, svela alla ex attrice moglie del principe Harry il prezioso trattamento beauty per essere sempre impeccabile nonostante i frenetici ritmi che Kensington Palace impone loro. Di cosa si tratta? Pare che Kate Middleton, in occasione della finale dei Wimbledon, abbia suggerito a Meghan il suo trattamento notturno irrinunciabile per svegliarsi con il viso perfetto e senza segni di stanchezza.

Riporta il Daily Mail, infatti, che le due belle duchesse, spesso insieme senza mariti, si siano scambiate dei consigli di bellezza. E Kate, più avvezza alla vita di Kensington Palace, ha dato qualche dritta all’ancora inesperta duchessa di Sussex. Il loro segreto di bellezza si chiama Beauty Sleep Elixir di Beauti Skincare, ovvero un olio rigenerante, composto da 98% di ingredienti biologici, che promette un ​​rinnovamento della pelle durante il sonno e può essere utilizzato anche di giorno sotto il make up. Elisir di bellezza per il viso. Un prodotto che, una volta applicato con un leggero massaggio su viso collo e décolleté, viene assorbito completamente lasciando la pelle più distesa e luminosa in breve tempo. Un consiglio prezioso che la bella Meghan ha fatto suo in men che non si dica. Il prodotto le dovrebbe permettere, infatti, di non dover ricorrere a strati e strati di fondotinta per coprire occhiaie e segni di stanchezza. Questo il segreto dei loro visi ‘acqua e sapone’, del trucco che c’è ma non si vede.

Stratagemmi cui la ex attrice ha fatto ricorso anche in passato, come rivela la sua ex make up artist, Lydia Sellers: “L’attenzione ricadeva sempre sulla quantità di prodotto che mettevo sulla sua pelle affinché apparisse fresca e rugiadosa per evitare l’effetto cakey. Usavo Armani Luminous Silk Foundation applicato con una Beautyblender perché facilita la trasparenza e il risultato sheer”.

