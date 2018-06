Meghan Markle scarpe: perché la neo sposa le indossa sempre più grandi del dovuto

Meghan Markle scarpe: l’occhio del gossip dei tabloid inglesi si è scatenato sulla neo sposa moglie del principe Harry. Il motivo vi lascerà di stucco: come evidenziato dal Sun e dal Daily Mail, infatti, c’è un dettaglio che riguarda le scarpe di Meghan Markle la quale le indosserebbe sempre più grandi del dovuto. Più grandi di almeno un numero. Per quale motivo? Secondo l’esperta di stile Harriet Davey, interpellata dal Sun, dietro la scelta di Meghan Markle potrebbe esserci un motivo ben preciso: “Le celebrità spesso optano per una taglia in più o anche due quando prendono parte ad un evento o devono calcare il red carpet ed è per una ragione che tutti possiamo comprendere: evitare le vesciche”. Una questione pratica, dunque, si celerebbe dietro la scelta di indossare calzature un po’ larghe in occasione di eventi pubblici che richiedono di stare in piedi per diverse ore consecutive.

“Non c’è nulla di peggio di avere delle scarpe scomode (tutti lo abbiamo provato almeno per una notte) e quando personaggi in vista come Meghan Markle indossano i tacchi per lungo tempo i piedi possono davvero far male“, ha aggiunto Davey. La duchessa del Sussex è certamente sempre impeccabile nei suoi look alle apparizioni pubbliche e agli eventi ufficiali. Al Royal Ascot, Meghan indossò un abito bianco di Givenchy e un paio di décolleté in pelle nera; anche in quella occasione le scarpe sembravano essere una misura più grande per i suoi piedi. Sono dunque diversi gli episodi in cui l’ex attrice è stata immortalata con indosso ai piedi scarpe più larghe.

Anche quando lei e il Principe hanno annunciato il fidanzamento, la Markle ha indossato dei tacchi beige che sembravano del tutto inadatti al suo piede. Come mostrano tante foto che girano in rete, infatti, scegliere scarpe più grandi del dovuto è un’abitudine per Meghan. Scelta dettata da questioni di comfort, dunque, poiché le vesciche si verificano quando i piedi sfregano contro le scarpe e quindi una scarpa grande potrebbe essere la soluzione perfetta. Tuttavia “non è certamente facile camminare con tacchi più grandi” – ha sottolineato Davey – “un segreto del mestiere può essere quello di riempire la punta di tessuto o cotone”.