Meghan Markle gossip news: bella, copiata, invidiata. La duchessa di Sussex, da quando lo scorso maggio è convolato a nozze con il principe Harry d’Inghilterra domina incontrastata sulle copertine dei giornali di cronaca rosa, non soltanto britannici. La 37enne americana, ex attrice, piace eccome al pubblico maschile ma anche femminile! Icona di stile, sta dando prova di buon gusto nella scelta degli abiti indossati nelle apparizioni pubbliche cui è chiamata a presenziare insieme al Principe, ma anche per gli atteggiamenti assunti, giovanili, rispettosi del protocollo reale e per il suo sorriso dolce e rassicurante.

Per queste sue doti infatti Meghan Markle è stata ufficialmente considerata la celebrità più elegante del 2018 secondo People. Insomma, la bella duchessa ha conquistato la corona di ‘celebrità più elegante dell’anno’ e non avevamo dubbi! Secondo People è infatti la ex attrice la regina di stile: portamento sempre impeccabile e molto gusto; da quando ha sposato il principe Harry i suoi outfit si sono molto raffinati e sono copiati dalle donne di tutto il mondo. La sua pettinatura, il make up ‘acqua e sapone’, le sopracciglia: insomma, in tante vorrebbero essere sexy e fresca come lei. E chi inizialmente aveva temuto che la duchessa si sarebbe conformata un po’ troppo ai dettami della casa reale si era sbagliato. Meghan non ha lasciato che la sua personalità venisse offuscata dal protocollo di Buckingham Palace.

Che indossi un tailleur maschile con pantalone, una sexy minigonna, pantaloni a sigaretta, abiti con scollo a barchetta e una palette di colore, Meghan piace. E tanto! E mostra le braccia (tabù per i reali d’Inghilterra in primis per Kate Middleton, molto più ligia al protocollo nel vestirsi e ribattezzata come ‘Regina del riciclo’ …) perché non può fare a meno della scollatura all’americana. Del resto, come darle torto? Meghan con le sue scelte di abbigliamento sta infatti facendo molto bene all’industria della moda: ogni capo indossato finisce sold out in 24 ore, dalle borse alle scarpe, agli abiti ed occhiali da sole. L’abito Club Monaco da 328 dollari, ad esempio, indossato da Meghan Markle per un matrimonio, in poche ore è andato a ruba.