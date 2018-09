Meghan Markle gossip: la duchessa di Sussex ha ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista Tatler. L’ex attrice moglie del principe Harry d’Inghilterra dallo scorso 18 maggio, è in breve tempo diventata un’icona di stile e, secondo il gossip, quanto a preferenze avrebbe addirittura sbaragliato Kate Middleton, sua cognata. Secondo il magazine, infatti, è proprio la bella Meghan la donna che tutte vorrebbero essere e il 2018 è senza dubbio l’anno che l’ha consacrata a donna-simbolo, modello da seguire. In pochi mesi infatti Meghan Markle si è trasformata da semplice attrice di una serie tv a icona di stile. Una trasformazione repentina, la sua, e ben riuscita. Senza perdere la sua forte e a tratti ribelle personalità, infatti, la duchessa di Sussex si è ritagliata un posto di tutto pregio a Buckingham Palace, di cui a volte ‘osa’ addirittura non seguire alla lettera il protocollo.

Meghan è a pieno titolo un membro della Royal Family e con il suo matrimonio ha fatto sognare le donne di mezzo mondo. Con il suo dolce sorriso e l’aria sbarazzina, Meghan non ha perso l’aria della ‘ragazza della porta accanto’, anche per questo è molto apprezzata dal mondo femminile e non solo. Prima di Meghan a conquistare l’ambitissimo titolo sono state Pippa Middleton (sorella di Kate) e Cara Delevingne. A colpire i lettori (e i sudditi britannici) è stata non solo la bellezza dell’ex attrice ma anche la sua dolcezza e la forza di volontà.

Come già evidenziato, infatti, è la grande personalità di Meghan ad aver conquistato tutti e non solo il principe Harry! Camaleontica, ha imparato le regole del protocollo e si è calata al meglio nel ruolo di duchessa in tempi record. Il pubblico l’ha amata da subito, semplice, elegante e affascinante. I suoi look nelle occasioni ufficiali uno meglio dell’altro, non ha sbagliato un colpo. Buon gusto nel vestire (sempre rigorosamente griffato), con i suoi outfit ha dato vita al cosiddetto ‘Meghan Effect’, così per ogni uscita pubblica ufficiale tutti gli occhi della stampa sono per lei. Il prossimo imperdibile evento sarà il suo ‘battesimo di fuoco’: il Royal Tour che il duca e la duchessa di Sussex faranno a breve. Meghan e Harry partiranno per l’Australia e poi raggiungeranno la Polinesia. Siamo certi che, come sempre, Meghan darà spettacolo con il suo stile!