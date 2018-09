Meghan Markle e il principe Harry d’Inghilterra potrebbero presto diventare genitori. I rumors al riguardo si rincorrono da giorni e gli abiti ‘strategici’ che camufferebbero eventuali rotondità sospette non fanno che alimentare i gossip insistenti. I neo sposi annunceranno presto l’arrivo di un figlio? Nell’attesa di saperne di più, le indiscrezioni sulla coppia reale non finiscono certo qui. Quando e se arriverà il tanto atteso royal baby, infatti, non avrà lo stesso cognome dei suoi cugini carnali, ovvero George, Charlotte e Louis, i tre figli di William, il fratello di Harry, e di sua moglie Kate Middleton.

Perché? Nonostante fratelli e con lo stesso cognome, Harry e William, ciò non potrà accadere. Lo stabilisce, come spiega MarieClaire.com, una regola della famiglia reale britannica, per cui il cognome dei figli deve necessariamente derivare dal titolo nobiliare dei genitori. E su tutti i documenti ufficiali i figli di William e Kate portano un solo cognome: ‘Cambridge’.

Logica conseguenza del fatto che, diventando marito e moglie, William e Kate sono diventati automaticamente anche i duchi di Cambridge. Stesso destino per Harry e William, il cui cognome derivava dal titolo nobiliare dei loro genitori, Carlo e Diana: ‘Wales’. Idem dicasi per Carlo, che prima del matrimonio con Diana aveva ereditato il cognome Windsor. In base a questo principio, quindi, i figli di Meghan e Harry non avranno lo stesso cognome dei loro cugini di primo grado, ma erediteranno quello del titolo nobiliare dei genitori, ovvero Sussex.