Meghan Markle gossip: la neo moglie del principe Harry d’Inghilterra prima di entrare a far parte della famiglia reale faceva l’attrice. La sua vita dal giorno in cui si è fidanzata con Harry è radicalmente cambiata, com’era prevedibile. Adesso che la bella Meghan è la Duchessa di Sussex ha certamente avuto accesso ad un tenore di vita che forse non si aspettava. Fama e lusso connotano la sua nuova vita sebbene anche in passato, quando faceva l’attrice, non se la passasse poi male.

Scopriamo infatti ora che nella serie tv Suits veniva pagata 41mila euro a episodio. Certo, rispetto a quanto ammonterebbe il matrimonio suo e del principe Harry – si vocifera oltre 30 milioni di euro – sembrano bazzecole. Dal 19 maggio 2018, giorno del suo matrimonio con Harry d’Inghilterra, la sua vita è cambiata per sempre e in meglio. Ora niente le è più precluso, lei che ama la moda e il lusso è già diventata un’icona di stile presa da esempio da milioni di donne in tutto il mondo. Sempre elegante e sobria ,indossa con con classe outfit super griffati e molto costosi. Pare infatti che da quando è diventata duchessa di Sussex abbia rifatto ex novo tutto il suo guardaroba senza badare a spese! Tanto è il principe Carlo che paga i conti dei figli e dei loro familiari!

Meghan Markle per sette stagioni ha vestito i panni della seducente avvocatessa ‘Rachel Zane’, ha girato più di 100 episodi. Al serial Suits è arrivata dopo il diploma alla Northwestern University in Comunicazioni e due specializzazioni, in Teatro e Studi Internazionali. Esordì al cinema nel ruolo di un’infermiera nella storica soap opera General Hospital, nel 2002. Aveva solo 21 anni. “Ero etnicamente ambigua (la madre è afroamericana ndr)” – raccontò di sé in un’intervista in cui parlava dei suoi esordi – “Potevo fare audizioni per qualsiasi ruolo, ma alla fine non ero mai abbastanza nera per i ruoli da afro-americana e abbastanza bianca per quelli da WASP”. Da allora la bella Meghan ne ha fatta di strada!