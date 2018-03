Meghan Markle outfit 2018: la “principessa” veste Mackage per il suo viaggio in Irlanda del Nord

Meghan Markle ha indossato il maxi cappotto in lana color sabbia Mai del brand canadese Mackage, per la visita in Irlanda del Nord con il Principe Harry venerdì 23 marzo. Il cappotto Mai, dal taglio dritto, è uno dei pezzi iconici delle collezioni Mackage, è cucito a mano e presenta un collo a cascata, chiusura a strappo asimmetrico, tasche rifinite in pelle e cintura in vita.

Con questo viaggio, Meghan e Harry hanno celebrato l'iniziativa per la pace, Amazing the Space, un programma che il Principe Harry ha lanciato nel 2017 dopo aver visitato l’Irlanda del Nord per

la prima volta.

Meghan Markle ha già indossato i capi di Mackage in numerose occasioni, la più recente risale alla prima uscita ufficiale con Prince Harry alla fiera di beneficenza del Trust World AIDS Day di Terrence Higgins a dicembre, dove ha sfoggiato il soprabito blu scuro Elodie.