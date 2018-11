Meghan Markle gossip: che la moglie del principe Harry di Inghilterra fosse ambiziosa e tenace non è mai stato un mistero. Né si rimane stupiti nel sentire i rumors circa il suo carattere autoritario anche con il marito, che penderebbe dalle sue labbra. Dolce sorriso e sicura di sé, la duchessa del Sussex sa quel che vuole e lo ha sempre saputo, tanto da riuscire a realizzare in primis il suo sogno – diventare attrice – e in secondo luogo essere amata da un Principe. Ha raggiunto i suoi obiettivi in poco tempo e in primavera diventerà mamma. Cosa volere di più dalla vita? Nessuno la ferma e la sua forte personalità trasuda da tutto ciò che fa: come si veste, come si muove, le decisioni che prende. Regina di stile e amatissima dal sudditi del Regno Unito, Meghan Markle è la donna dell’anno, il gossip di tutto il mondo parla di lei da mesi ormai.

E c’è chi, con grande malizia, sostiene che in questo nuovo ruolo a Corte, la bella Meghan si trovi più che bene. Proprio come in un film, starebbe recitando un copione dando grande prova d’attrice! A sostenerlo non è una persona qualunque ma chi, Meghan, la conosce a fondo e da lungo tempo. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 14 novembre, intervista in esclusiva Gigi Perreau, ex attrice (ha lavorato con Bette Davis e Katharine Hepburn) che ha insegnato recitazione a Meghan Markle.

Le sue parole sono clamorose: “Meghan eccelle per buone maniere, le ho insegnato la fiducia in se stessa, a catalizzare l’attenzione del pubblico e lei ha recepito tutto benissimo”, racconta Gigi Perreau. “Se c’è qualcuno in grado di far parte di una famiglia reale, quella è Meghan. La gente mi chiede: ‘Pensi che le mancherà la recitazione?’ Stiamo scherzando? Questa è la migliore interpretazione della sua vita!”. Possibile quindi che Meghan sia davvero così ‘finta’ e che l’immagine pubblica che in questi mesi sta dando di sé solo una messinscena?