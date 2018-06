Meghan Markle madre: dalle stelle alle stalle dopo le nozze ‘reali’. Eh sì, in esclusiva sul settimanale Chi, in edicola domani 6 giugno 2018, le foto inedite di Doria Ragland, la mamma di Meghan Markle, la neo duchessa del Sussex convolata a nozze poche settimane fa con il principe Harry D’Inghilterra. Il suo un ritorno alla vita normale dopo i fasti regali delle nozze. Dopo i festeggiamenti del royal wedding della figlia con Harry d’Inghilterra, infatti, Doria, che ha dovuto lasciare il posto di assistente sociale perché assediata dai curiosi e dai paparazzi, avrebbe deciso di non stravolgere la sua esistenza e di non lasciare gli Usa, dove vive, alla volta dei palazzi reali di Londra.

L’obiettivo indiscreto del settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ha immortalata in tenuta sportiva con calzoncini, T-shirt bianca e ciabatte mentre preleva al bancomat. Mostra un fisico super tonico scolpito da anni di yoga e, chiusa la parentesi da sogno del banchetto nuziale e della cerimonia religiosa, mamma Doria sembra già aver fatto ritorno nella sua ‘normalità’.

Intanto da giorni impazza un gossip che vede protagonista la neo sposa, e secondo il quale Meghan Markle sarebbe stata già incinta prima delle nozze. Diversi gli indizi: gli abiti (in primis quello costosissimo da sposa, largo nel giro vita, modello strategico per camuffare le primissime rotondità della presunta gravidanza) che fanno difetto, la luna di miele rimandata … insomma per i più maliziosi la duchessa del Sussex potrebbe nascondere un dolce segreto da prima del Royal Wedding. Un nuovo scandalo a corte? “Meghan Markle è incinta”, scrivono da giorni diversi tabloid inglesi, sebbene nessuna conferma o smentita al riguardo sia giunta dai diretti interessati. Del resto, se davvero questo dolce segreto esiste, non potrà rimanere tale a lungo!