Meghan Markle look: il trench smanicato rosa cipria ha conquistato tutti! (FOTO)

Meghan Markle look: continua lo sfoggio di outfit sobri ma di gran classe della duchessa di Sussex, che ha scelto di indossare un trench smanicato per partecipare insieme al marito Harry all'inaugurazione della mostra su Nelson Mandela. Ancora una volta ha scelto toni neutri e delicati che ne hanno risaltato la bellezza acqua e sapone. Il trench senza maniche era di colore cipria, il vero must dei colori per questa primavera-estate.

In occasione del 100esimo anniversario della nascita del leader anti-apartheid, i neo sposi hanno incontrato la nipote di Mandela, Zamaswazi Dlamini-Mandela alla presentazione della Nelson Mandela Centenary Exhibition al Queen Elizabeth Hall che si è tenuta a Londra. La nipote del leader anti-apartheid ha dichiarato che la nuova posizione del duca e della duchessa di Sussex sulla "giustizia e correttezza nel mondo li rende un esempio luminoso per i giovani di oggi". Meghan si è mostrata come sempre sorridente, solare e bellissima; attenta allo stile e al look da indossare - finora ha azzeccato tutte le mise, perfette per le varie occasioni ufficiali che l'hanno vista protagonista - ha indossato in occasione della inaugurazione della mostra su Nelson Mandeladel costo di 700 sterline, indossando tacchi altissimi e borsetta tono su tono.

Laduchessa di Sussex punta sempre di più su toni neutri, da perfetta Windsor e anche per l'inaugurazione londinese della mostra sul centenario della nascita di Mandela ha riconfermato il suo stile: il trench senza maniche rosa cipria del brand canadesecon clutch e décolleté. Il quotidiano The Guardian ha velato che la scelta di questi toni tenui non sarebbe casuale: farebbe infatti parte dell'understatement non dare troppo nell'occhio ... Quello di scoprire le braccia è uno stile tutto 'americano' della bella Meghan, che del rosa cipria ha fatto il colore-feticcio. Kate Middleton ad esempio non lo farebbe mai. La neo sposa in questo è più paragonabile a