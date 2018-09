Meghan Markle look: la duchessa di Sussex ha per la prima volta sbagliato mise! L’ex attrice ha accompagnato Harry alla Loughborough University, a 150 km da Londra, per la consegna dei Coach Core Awards 2018. Forse pensava ad un gala, visto l’outfit super griffato scelto, e non sapeva che l’evento si sarebbe svolto … in una palestra! Meghan ha infatti scelto un meraviglioso completo blu e indossato una preziosa baschina di Oscar de la Renta dal costo di 1636 sterline e un paio di pantaloni di Altuzarra. Ai piedi, come sempre, delle décolletée con tacchi a spillo. Impeccabile e comuqnue bellissima, l’abito scelto però strideva non poco con il contesto ginnico e sportivo.

Per l’evento infatti, prima della consegna dei premi i Duchi vengono invitati a giocare con la palla. Lady Markle ha inevitabilmente avuto qualche difficoltà, i tacchi a stiletto certo non l’hanno agevolata ed è inciampata un paio di volte. Tutto sommato ciò non la resa meno bella e affascinante, e il principe Harry non aveva occhi che per lei. Sguardi ammiccanti e sorrisi in pubblico, i birichini neo sposi non si contengono nemmeno in pubblico come impone il regolamento reale. Da settimane si rincorrono voci su una presunta gravidanza diMeghan, tuttavia mai ufficializzata dalla Regina né dai neo sposi. I rumors però si fanno sempre più insistenti e al riguardo si è pronunciata anche una sensitiva, la quale ha ‘predetto’ che entro l’anno ci sarà l’annuncio ufficiale dell’arrivo di un Royal Baby.

I più attenti ai particolari, inoltre, sostengono che la bella Duchessa ultimamente stia sfoggiando dei look ‘strategici’ per camuffare delle presunte rotondità sospette. Anche il succitato ultimo outfit di Meghan sembra studiato per nascondere qualche chiletto in più: la giacca di Oscar de la Renta ha degli spacchi in vita che non aderiscono al corpo, il ventre non si nota. Solo un caso? Anche i fianchi, che sembrano leggermente più larghi del solito, camuffati strategicamente …

