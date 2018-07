Meghan Markle look: l’abito in denim incanta! (FOTO)

Meghan Markle look: la duchessa di Sussex è ormai un’icona di stile, che si intende di moda e da quando è la moglie del Principie Harry d’Inghilterra non fa che sfoggiare una mise più bella dell’altra. Bella, elegante, di grande personalità, mai banale e dal carattere deciso.

Meghan pian piano in quanto a immagine sta offuscando la cognata Kate Middleton, decisamente più sobria e tradizionalista. Nell’ultima occasione pubblica ufficiale la bella ex attrice americana ha fatto sfoggio di un abito in denim di Carolina Herrera ed ha incantato tutti. Meghan segue alla lettera il protocollo reale ma riesce sempre a distinguersi, a fare – come si suol dire – la ‘differenza’.

Meghan Markle sdogana il denim: su di lei ogni abito è chic!

Il look denim sfoggiato per accompagnare Harry al Sentebale Polo, gara di beneficenza a favore dei bambini africani malati di AIDS, ha conquistato e convinto. Scollo a ‘V’, quasi del tutto smanicato, cinturone in vita e gonna svasata lunga fino al polpaccio. Scarpe décolleté Aquazzura con tacco alto, color rosa cipria, pochette in paglia intrecciata di J. Crew, vero must di questa estate, e i preziosissimi orecchini creati dal brand Maison Birks. A completare il look, i capelli raccolti sulla nuca, acconciatura dal tocco chic, e gli occhialoni da sole neri da vera diva, firmati Tom Ford. Che stile! Un look azzeccato con cui Meghan ha superato se stessa. Come vuole il protocollo reale, ha addirittura rinunciato a prendere per mano suo marito Harry, mantenendo una rispettabile distanza. Insomma, ci piace!