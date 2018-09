Meghan Markle look per la prima uscita pubblica ufficiale da sola, senza il suo Harry. Promossa! La duchessa di Sussex ha partecipato a Londra al suo primo evento senza il marito in occasione dell’apertura di Oceania al The Royal Academy Of Arts, esposizione di 200 reperti provenienti dall’area dell’oceano intorno alla Melanesia, Micronesia e Polinesia. Per l’ex attrice è stata la prima volta, senza il marito o altri membri della Famiglia Reale, e se l’è cavata più che bene. La Duchessa del Sussex ha superato la prova con eleganza. Se la cognata Kate Middleton uscì da sola per la prima volta solo 6 mesi dopo il matrimonio con William, la bella Meghan l’ha battuta sul tempo ed ha bruciato le tappe.

La griffe scelta per l’occasione, quella che l’ha vestita anche nel giorno delle nozze, lo scorso 19 maggio: Givenchy. Outfit elegante e total black, Meghan Markle ha puntato sul gioco delle trasparenze. Givenchy è stato anche il suo abito nel primo “viaggio” con la regina Elisabetta lo scorso giugno, idem dicasi per il viaggio di Stato in Irlanda avvenuto nello stesso mese. Capelli liscissimi sciolti sulle spalle, l’abito nero molto elegante aveva un profondo spacco posteriore; le scarpe, nere, décolleté con tacco altissimo e niente collant (su questo punto l’ex attrice non transige, nonostante il protocollo reale imponga di indossarli). Un outfit essenziale e sexy, perfettamente in linea con l’immagine che si è costruita in questi mesi di apprendistato nella royal family. Ieri 25 settembre era sola all’inaugurazione dell’esposizione “Oceania”, ricevuta come ospite d’onore presso la Royal Academy of Arts Meghan e accolta con un ‘hongi’, saluto tradizionale maori che prevedere il contatto di naso e fronte. Meghan è stata impeccabile ed ha fatto un figurone!

Promosso dunque l’abito firmato da Clare Waight Keller per la maison Givenchy, lungo fin sotto il ginocchio, maniche trasparenti, scollo a V e inserto di velluto sul petto. Il valore? 2.510 sterline, ovvero circa 2.800 euro! Givenchy anche la clutch nera con chiusura gioiello (Valore 1.554 euro), e ai piedi scarpe del brand italiano Aquazzurra, modello Deneuve Bow dal costo di 547 euro e già indossato in precedenti occasioni.