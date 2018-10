Meghan Markle: la gonna in plissé è trasparente e il lato b e gli slip della Duchessa vengono notati eccome! La moglie del principe Harry, con il marito in vista all’evento ufficiale in Nuova Zelanda, ha sfoggiato un outfit maglietta e gonna in maglia color blu elettrico con dettaglio sexy. Le trasparenze della duchessa di Sussex, che sarà madre nella prossima primavera, stanno facendo molto parlare la cronaca rosa. Ecco tre immagini della sequenza in cui dalla gonna si vede il lato b dell’ex attrice:

Meghan Markle: trasparenze esagerate per la Duchessa

Tra i cambi d’abito di Meghan Markle da quando, lo scorso maggio, è diventata moglie del Principe Harry, questo è decisamente il più ‘piccante’. La mise sembra castigata, infatti, ma le trasparenze della gonna rendono il look della Duchessa decisamente hot. Sempre sorridente e dallo sguardo innamorato, Meghan ‘osa’ con una gonna dalle trasparenze esagerate. Cosa penserà di questo outfit la regina Elisabetta? Incidente sexy che poteva essere evitato con un piccolo accorgimento: sarebbe stato sufficiente, infatti, indossando una sottoveste!

Meghan Markle: regina di stile e trasgressione offusca Kate Middleton

Il pancino è già ben visibile e la duchessa di Sussex lo mette in evidenza con mise impeccabili, senza rinunciare alla sua femminilità e sensualità. Non sbaglia un colpo nelle scelte dei look per le occasioni ufficiali e ha la stampa di tutto il mondo sempre puntata addosso. Ribattezzata ‘Regina di stile’, la duchessa Meghan ha offuscato con la sua personalità anche la cognata Kate Middleton. In Meghan, infatti, si può scorgere sempre un tocco di trasgressione, anche negli atteggiamenti, totalmente assente invece nello stile di Kate Middleton, sobria e ligia al protocollo reale. Sempre e comunque.

