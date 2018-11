Meghan Markle gossip news: la sorellastra della duchessa di Sussex, Samantha Markle, dopo essere stata da lei più volte respinta non si dà per vinta e medita vendetta. Autrice di un libro al vetriolo su Meghan, ha annunciato che uscirà in concomitanza della nascita del primo figlio della coppia reale prevista per la primavera prossima.

Il libro, dal titolo “Le ombre della Duchessa”, dovrebbe contenere una fosca verità sulla vita della duchessa di Sussex, e suona quasi come un avvertimento per la moglie del principe Harry che con la sorellastra non ha mai vantato grandi rapporti e con la quale, da quando è entrata a far parte della famiglia reale, sono decisamente ai ferri corti. Pubblicazione destinata a quanto pare a far discutere, e che – non a caso – arriverà con la nascita del royal baby figlio di Meghan Markle e del principe Harry. È questa la nuova iniziativa di Samantha Markle, sorellastra di Meghan, per colpire la moglie di Harry e intaccare il momento di grande felicità che sta vivendo, ovvero la gravidanza. La donna ha infatti annunciato che firmerà un libro con tutti gli altarini della reale parente, rivelandoli al mondo. “Non mi terrò nulla dentro”, ha tuonato Samantha, aggiungendo che rivelerà a tutti com’è veramente la sorella.

Questa è l’unica indiscrezione emersa finora, per il resto il contenuto del libro resta top secret. Si parlerà nelle sue pagine di una faida familiare che riguarda Tyler Dooley, il fratellastro di Meghan, figlio del padre Thomas Markle. E poi del matrimonio reale di Meghan – lei e il padre sono stati i grandi esclusi alle nozze reali – che è stato “un trauma familiare”. “Un periodo veramente difficile” – ha detto Samantha al Daily Star – “la famiglia è stata divisa. E’ stato brutto vedere quei titoli che parlavano male di me”. Il libro affronterà anche il tema del cyberbullismo a cui Samantha Markle dice di essere stata esposta: ha già dichiarato di aver ricevuto minacce di morte e di essersi rivolta all’Fbi. L’impressione è che ne vedremo e ne sentiremo di tutti i colori … la bella Meghan è avvertita!