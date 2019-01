Meghan Markle la royal più spendacciona: il suo guardaroba costa 6 volte più di quello di Kate

Uno studio di UFO No More ha reso noto al mondo quel che in realtà tutti pensavamo: Meghan Markle è davvero una donna troppo costosa. Secondo la ricerca inglese condotta da un gruppo di royal watchers, che ha preso in esame 1661 look indossati da principesse, regine e contesse negli ultimi mesi, la duchessa di Sussex sarebbe la più spendacciona delle reali.

Meghan Markle la royal più costosa d’Europa? Sembra proprio di sì. Nel 2018 il guardaroba della moglie di Harry è costato al principe Carlo, responsabile delle spese di rappresentanza e d’immagine dei figli e delle relative consorti di questi), quasi 450mila euro. In testa alle spese pazze di Meghan Markle, ci sarebbe proprio la parure Reflection di Cartier che le avrebbe regalato il principe. Nel totale non sarebbe incluso l’abito di nozze firmato da Givenchy, disegnato da Clare Waight Keller. Una creazione unica, del valore di circa 500.000 sterline, più di una volta e mezza di quello di Kate Middleton. In realtà il prezzo non è stato mai confermato, ma secondo fonti attendibili quello della duchessa di Sussex sarebbe stato davvero uno dei vestiti da sposa più costosi di sempre.

Dunque la moglie di Harry avrebbe superato di gran lunga le reali delle altre corti contemporanee, quelle scandinave, spagnole e olandesi. Nella top ten: al secondo posto, c’è la principessa ereditaria Mary di Danimarca, con quasi 90mila euro. Una cifra, comunque, più bassa rispetto a quella della duchessa di Sussex. Al terzo spicca la “guardarobiera” della regina Elisabetta, la nuora Sophie, moglie di Edoardo e contessa di Wessex, con circa 80mila euro. La quarta posizione è occupata da Kate Middleton con circa 75mila euro: la duchessa di Cambdrige ama, infatti, riciclare gli abiti, una consuetudine questa che non piace particolarmente alla stampa e agli esperti di moda, ma che la rende amata dal popolo britannico. Tra le meno spendaccione delle nobili: Beatrice di York, il cui guardaroba vale appena 47mila sterline, pari a circa 50mila euro, e la principessa Madeleine di Svezia con 24mila. Nella top ten la regina Letizia figura solamente all’undicesimo posto e pensare che da molti è considerata una icona di stile, segnale questo che gusto e classe non sempre significano grandi firme e cifre esorbitanti. Letizia di Spagna avrebbe un guardaroba che si aggira intorno ai 40mila euro, un armadio ricco di abiti anche “poco” cari, ma comunque belli, come quello indossato a settembre che porta la firma di Massimo Dutti costato “appena” 89,95 euro.