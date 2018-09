Meghan Markle gossip: la moglie del principe Harry d’Inghilterra è incinta? Al riguardo è ancora mistero sebbene i rumors si susseguano ininterrottamente e si parli di abiti ‘strategici’ indossati dall’ex attrice per camuffare la dolce attesa. “Meghan Markle e Harry annunceranno la gravidanza entro l’anno”, a parlare è la sensitiva Sally Morgan, secondo cui la duchessa di Sussex annuncerà di aspettare un bambino entro il 2018. Lo riporta l’Express.co. Se dunque il sentore della sensitiva fosse fondato, significherebbe che la bella Meghan è già incinta. Come da protocollo, infatti, la Famiglia Reale comunica l’arrivo di un nuovo royal baby al termine del terzo mese di gravidanza. Nel caso di Kate Middleton la prassi non fu rispettata perché, a causa di gravi problemi fisici causati da tutte e tre le gravidanze e le forti nausee, la notizia trapelò in anticipo rispetto ai tempi prestabiliti.

La sensitiva Sally Morgan è conosciuta per aver fatto previsioni corrette sul futuro di Harry e Meghan. Ad esempio, prima del matrimonio del 19 maggio, annunciò che la sposa sarebbe arrivata all’altare accompagnata dal Principe Carlo e non dalla madre Doria. E così è stato infatti. Harry in un’intervista alla BBC aveva ammesso di desiderare presto un figlio e Meghan in visita ad un’azienda di prodotti per bambini, aveva fatto delle battute dicendo che presto tutte quelle cose sarebbero servite anche a lei.

L’obiettivo della coppia è dunque quello di mettere su famiglia. Ad avvalorare l’indiscrezione il fatto che la amdre di Meghan, Doria, ha frequentato un corso di professionale per baby sitter e sta pensando di trasferirsi a Londra per occuparsi come tata del futuro nipotino. La sensitiva ha inoltre rivelato che Meghan avrebbe fatto pace con il padre Thomas Markle, grande assente alle nozze, ufficialmente per problemi di salute ma più probabilmente per lo scandalo creato dalla vendita di alcune foto ai paparazzi prima del matrimonio. La Duchessa di Sussex e il padre si sarebbero recentemente incontrati in Canada in gran segreto dove avrebbero ricucito i rapporti, parola di sensitiva …!