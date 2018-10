Meghan Markle gossip: alla Government House, la Duchessa di Sussex ha parlato di donne e di diritto al voto e il suo discorso è stato emozionante. Le sue parole a Wellington, ultima tappa del Royal Tour con il marito, non solo ha fatto il giro del mondo, ma è stato anche riportato sui social di Kensington Palace. “Brava Nuova Zelanda per aver concesso per prima in assoluto il voto alle donne 125 anni fa”, ha detto la ex attrice. Il giorno seguente la coppia ha incontrato alcuni attori in costume durante una visita a Courtenay Creative. Lei, in dolce attesa, indossava un delizioso abito bianco che non metteva affatto in risalto il suo pancino.

Queste le parole della duchessa durante il suo discorso davanti al Primo Ministro Jacinda Ardern e al Governatore locale, Dame Patsy Reddy alla Government House: “Il vostro esempio storico mi ha fatto riflettere sul suo impatto e sul suo significato. Perché il suffragio femminile riguarda il femminismo e il femminismo riguarda l’uguaglianza dei diritti”. Per poi aggiungere: “Il suffragio non riguarda semplicemente il diritto di voto, ma anche il fondamentale diritto umano di essere in grado di partecipare alle scelte per il proprio futuro e quello della propria comunità. E questo deve essere riconosciuto come diritto di tutti. Anche di quei membri della società che vengono emarginati per motivi di razza, genere, etnia o qualsiasi loro orientamento. Quindi, brava Nuova Zelanda per aver sostenuto questo diritto 125 anni fa. Per aver capito che le donne meritavano di avere una voce attiva”.

Il 31 ottobre Meghan ed Harry faranno rientro a Londra, e in questo ultimo giorno di tour in Nuova Zelanda intenerisce la dichiarazione del principe alla neo moglie nonché futura madre del loro primo figlio. I coniugi hanno visitato l’Abel Tasman National Park in Nuova Zelanda, e il principe ha usato parole dolcissime per congedarsi dal popolo maori: “Grazie da me, da mia moglie e dal nostro piccolo pancione”, ha detto alludendo al quarto mese della loro prima gravidanza, annunciata proprio allo sbarco in Australia. “Siamo così grati di essere qui. Portiamo la benedizione di mia nonna, la regina, e della nostra famiglia“, ha poi aggiunto.