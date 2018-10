Megan Markle incinta: la duchessa di Sussex non rinuncia allo stile nemmeno in gravidanza, ed è sempre sensuale e impeccabile anche quando indossa le mise più casual. Va avanti a gonfie vele, tra coccole e tenerezze, il royal-tour dell’Oceania dell’ex attrice americana e il marito, il principe Harry d’Inghilterra.

Ormai il pancino al terzo mese di gravidanza inizia a dare nell’occhio e i paparazzi di mezzo mondo son lì sempre pronti per immortalare le dolci rotondità della bella Meghane. La duchessa, che è molto stanca – come annunciato ieri da Kensington Palace – appena giunta sull’isola di Fraser ha avuto la necessità di riposare in una residenza privata. Prima però non ha voluto rinunciare ad una passeggiata mano nella mano con Harry, sfoggiando un vestitino a righe bianco e grigio molto leggero, con un tocco sexy che non è certo passato inosservato ai fotografi: uno spacco vertiginoso che non ha certo tenuto conto del rigido protocollo ufficiale, ma tant’è!

Meghan, con la sua naturalezza, è sempre più icona di stile e buon gusto, ha conquistato i sudditi del regno Unito e non solo. Il vestito scelto stavolta evidenziava lo stato interessante della Duchessa, visto che aveva un fiocco che si chiudeva proprio sul davanti. Color crema a righe verticali grigie, Meghan con l’abito era splendida più che mai. Tenera anche l’immagine di Harry che ‘fa le coccole’ a un porcospino di pelouche – regalo per il royal baby – tenuto in braccio dalla moglie. Quanto alla visita ufficiale, il principe Harry ha fatto visita a una comunità aborigena nell’isola di Fraser in Australia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità.