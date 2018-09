Meghan Markle è incinta? Il gossip impazza in queste ore e la ‘colpa’ è tutta di una foto che ritrae la duchessa di Sussex con un abito che alimenta i sospetti di una gravidanza. Se infatti siamo abituati a vedere l’ex attrice americana indossare look sobri, attillati, e rigorosamente total black, per la sua ultima uscita mondana invece la bella moglie del principe Harry ha spiazzato tutti scegliendo un abito blu elettrico che ha attirato l’attenzione dei paparazzi. L’occasione quella del concerto commemorativo 100 Days to Peace a Londra: Meghan ha indossato un abito non aderente e con un rigonfiamento proprio sul davanti, all’altezza del ventre.

Il vestito scelto le calzava a pennello, niente da dire, ma le rouches presenti sull’abito firmato Jason Wu creavano sul ventre della duchessa dei volumi alquanto sospetti. Immediati i rumors sulla possibile gravidanza peraltro non smentita da Kengington Palace. Ad alimentare il gossip al riguardo un altro dettaglio di non poco conto: la mamma di Meghan, Doria Ragland, di 62 anni, secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe seguito un corso di baby sitter a Los Angeles e sarebbe in procinto di trasferirsi a Londra per stare vicino alla figlia e al futuro nipotino.

Le indiscrezioni riferiscono che la madre della Duchessa avrebbe appreso da insegnanti esperti le tecniche migliori per accudire i neonati e di primo soccorso per intervenire in caso di necessità ed urgenze. Doria avrebbe seguito lezioni private nella propria abitazione per evitare l’attenzione dei media ma la notizia è trapelata comunque. La signora Doria avrebbe acquisito informazioni sull’allattamento al seno, sullo svezzamento, sulla cura del neonato e i metodi più efficaci per aiutare la neo mamma a tornare in forma dopo il parto. La madre di Meghan è stata l’unica della famiglia d’origine della Duchessa ad aver presenziato al suo matrimonio con Harry svoltosi lo scorso 19 maggio. Il suo trasloco a Londra sarebbe imminente …

Potrebbe interessarti anche: Elisabetta Canalis: più sexy che mai alla soglia dei 40 anni (FOTO)