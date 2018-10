Meghan Markle e il principe Harry d’Inghilterra saranno presto genitori! Il lieto evento avverrà nella primavera prossima. La duchessa di Sussex è incinta, la notizia tanto attesa è arrivata via social da Kensington Palace proprio mentre i duchi di Sussex sono sbarcati in Australia per il primo tour reale oltreoceano iniziato oggi, lunedì 15 ottobre 2018, prima missione ufficiale lontano dalla Gran Bretagna per la coppia reale. Tutti i rumors sulla presunta gravidanza della ex attrice americana erano dunque fondati! Da settimane, infatti, le indiscrezioni sulla possibile gravidanza della bella Meghan non facevano che rincorrersi, alimentati dal fatto che lei da un po’ di tempo indossasse dei look strategici, prediligendo sfoggiare nelle occasioni ufficiali degli abiti e delle giacche che le coprivano il pancino. Il cappottino blu indossato in occasione del matrimonio di Eugenia di York dalla bella Meghan, aveva in effetti incrementato le voci su una possibile gravidanza, e ora la conferma ufficiale sul profilo social della casa reale inglese fuga ogni dubbio in merito.

Qualche rotondità sospetta in effetti iniziava ad essere percepita sul suo fisico longilineo dagli occhi del gossip mondiale – che non allenta mai l’attenzione dai duchi di Sussex – e a ragione, dunque, perché Meghan Markle aspetta un bambino e nascerà nella primavera 2019. “Le Altezze Reali il duca e la duchessa del Sussex sono molto lieti di annunciare che la duchessa aspetta un bambino”, queste le parole ufficiali usate su Twitter da Kensington Palace per annunciare il lieto evento al mondo intero. Il principe Harry e Meghan hanno deciso di comunicare la bella notizia dopo il matrimonio di Eugenia di York, forse per non rubare la scena agli sposi catalizzando l’attenzione mondiale della stampa su di sé. La coppia è arrivata a Sydney tenendosi per mano: lei sorridente e con una serie di cartellette davanti al ventre anche se ormai il suo dolce segreto è stato svelato.

Harry e Meghan “sono grati per tutto il sostegno che hanno ricevuto dalla gente in giro per il mondo fin dal loro matrimonio di maggio e sono felici di condividere questa lieta notizia con il pubblico”, si legge nella nota che annuncia la gravidanza. Kensington Palace non precisa al momento con esattezza a quale mese di gravidanza sia giunta Meghan Markle, ma l’indicazione della primavera per il parto lascia intendere che possa essere almeno al terzo. La famiglia reale inglese è al settimo cielo e si prepara dunque ad accogliere il nuovo Royal Baby, primogenito nel nuovo casato cadetto dei Susssex, che sarà settimo nella linea di successione al trono britannico, sulla base delle nuove norme che hanno equiparato totalmente discendenti maschi e femmine. Dopo Carlo e William, padre e fratello maggiore di Harry, i tre principini di Cambridge figli di William e Kate Middleton (George, Charlotte e Louis) e dopo lo stesso Harry.