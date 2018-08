Meghan Markle compleanno: incidente sexy per la duchessa di Sussex nel giorno dell suo 37esimo compleanno. La moglie del principe Harry è stata infatti protagonista di una 'gaffe' durante le nozze del migliore amico del marito. La bella Meghan non ha voluto una festa speciale né un viaggio in qualche meta esotica in occasione del suo compleanno, quest'anno la neo-duchessa di Sussex ha infatti scelto di celebrare il “suo giorno” in compagnia degli amici di Harry. Meghan era fra gli ospiti d’onore del matrimonio di Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks, celebrato nella chiesa di St Mary the Virgin Church a Frensham, nel Surrey. Harry è legato allo sposo da tanti anni, hanno frequentato insieme la Ludgrove Prep School e da allora sono rimasti molto amici.