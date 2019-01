Come saprete, salvo imprevisti, Meghan Markle darà alla luce il primo figlio ad aprile. A rivelarlo è stata lei stessa durante uno dei tanti impegni ufficiali a cui ha partecipato assieme al marito Harry, che tra i due forse è il più impaziente. Anche se bisogna dire che il secondogenito di Lady D sa nascondere molto bene la sua ansia, del resto è stata sua l’idea di non sapere il sesso del bambino. Secondo amici vicini alla coppia Meghan e Harry vorrebbero intimamente una bambina. Chissà che non siano due: in effetti la pancia della duchessa di Sussex cresce a dismisura e i tabloid inglesi si sono scatenati: che si tratti di due gemelle? Sarebbe davvero un bel colpo e non soltanto per i due, ma per l’intera famiglia reale. Ad ogni modo tutto è pronto per il lieto evento: la stanza del piccolo/a è stata preparata con cura.

Il principe e l’ex star di Suits hanno deciso di arredare la cameretta, usando i toni del grigio e del bianco. Non essendo a conoscenza del sesso del nascituro, infatti, i duchi di Sussex avrebbero fatto a meno dei colori pastello, come il rosa oppure l’azzurro. La cameretta si trova a Frogmore Cottage, la nuova dimora di Meghan e Harry. La decisione di lasciare il palazzo ha suscitato nel Regno Unito non poche polemiche, secondo i rumors il motivo è da ricercarsi nel desiderio dei duchi di Sussex di allontanarsi dagli obblighi troppo pressanti della Corte, qualcun altro più «cattivello» adduce tra le ragioni la tensione sempre più forte tra le cognate Meghan e Kate Middleton.

La nuova residenza non molto distante da Buckingham Palace è un regalo della Regina, che con l’attrice americana sembra aver trovato una certa complicità. Decisamente più piccolo rispetto a Kensington Palace, che dispone di 21 camere, il Frogmore Cottage dispone “solo” di 10 stanze da letto. I lavori di ristrutturazione sarebbero stati ultimati: oltre la nursery per il royal baby, Meghan ha voluto una palestra e uno studio di yoga, che forse servirà non solo a Doria Ragland, madre di Lady Markle, che è un’insegnante di yoga e che quindi potrebbe pensare di trasferirsi a Londra per dare una mano alla figlia dopo la nascita del nipotino, ma anche ad Harry, che ha iniziato da poco a praticare quest’attività ogni giorno per mantenersi tranquillo. “Nervosetto” per il parto? Come dargli torto …