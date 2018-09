Meghan Markle e Harry di’Inghilterra si apprestano a fare il loro primo Royal Tour da marito e moglie. Finora si sapeva solo che sarebbe stato in autunno ma non si conoscevano le tappe, da oggi sì. Il viaggio dei duchi di Sussex toccherà Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico. Consterà di 11 tappe in tutto, dal 16 al 31 ottobre prossimo. Il loro primo Royal Tour porterà Meghan Markle e Harry all’altro capo del mondo. Le destinazioni scelte, paradisiache. La partenza è in programma per martedì 16 ottobre, destinazione Sidney, in Australia.

Le altre tappe (una diversa ogni giorno, un vero tour de force, insomma!) a Dubbo, Melbourne, Sidney, Fraser Island (tutte in Australia); poi Suva e Nadi (Isole Fiji) e Nuku’alofa (Tonga). Il 27 ottobre i neo sposi faranno ritorno a Sydney, per poi ripartire, il giorno dopo, per Wellington, in Nuova Zelanda. Sarà quindi la volta di Abel Tasman, Auckland e Rotorua, sempre in Nuova Zelanda. Mercoledì 31 ottobre il ritorno a Londra.

Mete paradisiache che la coppia visiterà in soli 15 giorni. Fraser Island, l’isola di sabbia più grande del mondo; 120 km di spiaggia, foreste fluviali incontaminate, laghi dall’acqua bianca, insomma Meghan E Harry si rifaranno davvero gli occhi. I Duchi visiteranno certamente anche il Colo-i-Suva Forest Park, vasta foresta lussureggiante ricca di piscine naturali e cascate. Come non menzionare Nuku’alofa, capitale dell’arcipelago di Tonga con un lunghissimo lungomare infinito, con vista panoramica sulla barriera corallina. Questo il lato meraviglioso del Royal Tour, che per Meghan ed Harry è anzitutto un lavoro finalizzato a rappresentare la Regina Elisabetta, incontrare le autorità locali, partecipare agli Invictus Games di Sidney e svecchiare il volto della monarchia inglese. Per certi versi potrebbe tuttavia essere considerato un ‘viaggio di nozze’ …