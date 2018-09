Meghan Markle: gravi accuse della sorellastra Samantha Grant a Domenica Live. La donna, ospite del salotto domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. “Ho parlato con Meghan nel 2015 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008, alla mia laurea”, ha detto, per poi confermare quanto già era noto: non esisterebbe alcun rapporto tra loro. Le due sono sorellastre, hanno lo stesso padre e Samantha, nonostante i problemi di salute, è arrivata in Italia per parlare della sua sorella, convolata a nozze con il principe Harry d’Inghilterra lo scorso 18 maggio e divenuta Duchessa di Sussex.

La donna ha subito replicato alle accuse nei confronti del padre (grande assente al Royal Wedding) giunte da parte dei media: “E’ una pazzia, è un’assurda invenzione dei giornali perché davvero ha avuto diversi infarti e dei sintomi prima che aveva ignorato perché non voleva che la notizia si diffondesse. Alla fine ha davvero avuto un infarto serio e i medici gli hanno consigliato di non andare al matrimonio, glielo hanno proibito, veramente ha avuto un infarto”. Si parlò tuttavia del mancato invito da parte di Meghan: “Lui prevedeva di andare, aveva anche scritto un discorso”, ha spiegato Samantha, secondo cui tutta la pressione dei media avrebbe provocato l’infarto del padre. Samantha ha poi confermato di non essere stata invitata alle nozze.

“Meghan è sparita da quando ha conosciuto Harry e non ho mai capito il perché”, ha aggiunto la sorellastra dell’ex attrice, sottolineando che ciò che maggiormente la infastidisce è il comportamento di Meghan verso il loro padre: “Non capisco perché lo tratti in questo modo, è un uomo che le ha dato tutto, che l’ha sempre trattata bene. Ha avuto un infarto, è stato male e lei non se ne è mai preoccupata”. In lacrime si è sfogata: “Come si fa nel giorno più felice della tua vita a non volere a fianco tuo padre?”.