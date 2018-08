Meghan Markle gossip: icona di stile, grande personalità ed eleganza, da quando lo scorso maggio è diventata la moglie del Principe Harry d’Inghilterra, la ex attrice americana ha rubato la scena anche alla cognata Kate Middleton, moglie di William. Eh sì, non si fa che parlare della duchessa di Sussex: quanto si è arricchita, cosa mangia per tenersi in forma, quanto spende in abiti, qual è il suo segreto di bellezza, che make up usa e chi più ne ha più ne metta!

L’accessorio intimo di cui Meghan e Kate non fanno mai a meno

E in queste ore si parla di nuovo di lei, ma stavolta per una indiscrezione ‘hot’, un’abitudine intima che la accomunerebbe alla cognata Kate. Le due duchesse secondo i rumors non riescono a rinunciare ad un accessorio intimo. Come riporta Vanity Fair, l’esperta di etichetta Myka Meyer ha svelato il ‘trucco’ adottato da Meghan e Kate per evitare incidenti hot quando usano gonne ed abiti in occasioni pubbliche ufficiali: “Se non usi pesini o materiali particolarmente pesanti ti assicuri che la tua gonna non si sollevi indossando un body costruito in modo tale da mantenere il tessuto del tuo abito attaccato al tuo corpo”. Ecco dunque perché le due celebri cognate sono sempre impeccabili ed anche quando indossano le mise più a rischio non si scompongono mai. Secondo l’esperta e ben informata Myka Meyer, infatti, le duchesse indosserebbero una sorta di guaina speciale in grado di far aderire i tessuti, in modo che una gonna o un vestito non si alzino a causa di una improvvisa folata di vento fino a scoprire la biancheria. Un trucco preferibile a quello più antico dei piombini che la regina faceva cucire negli orli dei propri capi.