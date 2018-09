Meghan Markle gossip: da quando è sposata con il principe Harry la duchessa di Sussex avrebbe perso tutti gli amici di vecchia data. Con l’ingresso nella famiglia reale, l’ex attrice avrebbe perso ogni contatto con le conoscenze di sempre, e dovuto fare a meno del supporto di persone importanti, tanto che oggi non saprebbe più di chi fidarsi. Che la sua vita sarebbe stata stravolta dal matrimonio con il principe Harry lo aveva certamente messo in conto, ma forse non si aspettava che in tanti le avrebbero voltato le spalle. In quattro mesi invece è cambiato tutto intorno a lei. Non solo nuove regole e protocolli reali da rispettare magari controvoglia, ma anche il cattivo rapporto con suo padre Thomas (grande assente alle nozze) e gli asti pregressi non ancora superati, cui vanno ad aggiungersi i diversi attacchi della sorellastra da una parte e delle interviste del padre dall’altra, che spesse volte l’hanno messa in cattiva luce agli occhi del mondo.