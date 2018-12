Meghan Markle gossip news: la duchessa di Sussex “capricciosa e arrogante”, un’altra assistente personale l’avrebbe mollata, rinunciando all’incarico, per via del suo caratteraccio! Sarebbero troppo pressanti le richieste e le pretese della moglie del principe Harry, tanto che il suo personale non reggerebbe più il suo modo di fare. Il gossip impazza in queste ore: si vocifera infatti che la fidata Samantha Cohen lascerà il servizio dopo la nascita del bebè reale, nella prossima primavera.

Quella che ci viene descritta è una Meghan completamente diversa da come appare, ovvero sorridente, pacata e gentile. Chi le gravita attorno avrebbe descritto una persona molto capricciosa e tutt’altro che affabile. Secondo il Sunday Times, appunto, la duchessa di Sussex avrebbe indotto alle dimissioni Samantha Cohen, assistente australiana 50enne, che da 17 anni è al servizio della Regina, e da circa sette mesi le era accanto per impartirle indicazioni sulla vita a corte. Ebbene, nemmeno lei avrebbe resistito al carattere di Meghan, insopportabile, pare. E la Cohen sarebbe solo l’ennesimo membro dello staff della casa reale inglese a darsi alla fuga e rinunciare all’incarico. La segretaria privata della coppia, conosciuta per essere una delle più fidate di Elisabetta, non regge alla pressione di Meghan e quindi si prepara ad andarsene.