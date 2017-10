Meghan Markle e Principe Harry: tè delle cinque con la Regina Elisabetta

Continuiamo a parlare della casa reale inglese anche se quest’oggi non è Kate Middleton la protagonista delle ultime indiscrezioni. Nell’occhio del gossip internazionale sono, in queste ore, Meghan Markle e il Principe Harry.

Apparsi per la prima volta mano nella mano durante gli Invictus Game di Toronto, Meghan Markle e il Principe Harry d’Inghilterra sembrano intenzionati a portare avanti questo rapporto così discusso e chiacchierato. Nelle ultime ore, infatti, i rumors dalla rete hanno rivelato che – nel corso della scorsa settimana – i due giovani si sarebbero recati a Buckingham Palace per trascorrere il pomeriggio in compagnia della Regina Elisabetta durante il tradizionale tè delle cinque.

In particolare, l’incontro tra il secondogenito di Carlo d’Inghilterra, Meghan Markle e la Regina Elisabetta sembrerebbe una vera e propria presentazione ufficiale che aprirebbe quindi la strada alle nozze. Impossibile per ora sapere come ha reagito la Regina ma, sempre stando alle indiscrezioni, sembra che l’attrice sia più che mai pronta ad abbandonare il suo lavoro per far parte della famiglia reale: qualche giorno fa, infatti, la Markle avrebbe inviato una lettera di preavviso ai produttori della serie TV in cui recita.