Meghan Markle dieta: cosa mangia la moglie del principe Harry per essere sempre in perfetta forma

Meghan Markle dieta: la duchessa di Sussex è sempre splendida e in perfetta forma fisica. Non è un caso, poiché dietro la silhouette della neo sposa c’è un’abitudine alimentare figlia di sacrifici e grande attenzione per l’alimentazione. L’ex attrice californiana predilige una dieta super salutista che le permette di essere sempre impeccabile e senza nemmeno un chilo in più. Da quando è diventata la moglie del principe Harry, abbiamo imparato ad apprezzare anche il suo buon gusto nel vestire nelle tante uscite pubbliche al fianco del marito. Mise scelte ad arte che sanno valorizzare le sue sinuose forme con eleganza e semplicità.

In tanti si saranno chiesti come fa Meghan ad essere sempre così impeccabile e in forma. Della dieta di Meghan si è già parlato, in particolare per le sue rinunce a tavola. La bella moglie del principe Harry avrebbe una attenzione maniacale per l’alimentazione, tanto che secondo i rumors starebbe cercando di controllare e modificare anche le abitudini del marito. Gli avrebbe addirittura chiesto di rinunciare a mangiare la pizza. Meghan, già prima di sposarsi, aveva un blog in cui scriveva ricette e consigliava piatti ai suoi follower. La dieta di Meghan Markle è principalmente a base vegetale. La duchessa in settimana sceglie piatti vegani e cruelty free. Nel fine settimana, invece, si lascia andare a qualche piccola trasgressione a tavola. Ama la frutta, a tal punto che spesso per merenda mangia la macedonia; quando alterna sceglie burro di mandorle o noccioline. Fibre e proteine per snack salutisti che le garantiscono di non perdere il suo peso forma. Quando decide di non seguire una dieta vegana, la bella Meghan sceglie per pranzo sashimi di pesce misto, preziosa fonte di omega 3. La neo sposa non sa rinunciare ai carboidrati e pare sia ghiotta di pasta e patatine, che si concede di tanto in tanto.