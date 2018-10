: sta facendo il giro del mondo l'indiscrezione sulla duchessa di Sussex risalente alla sua precedente vita, quando non era sposata con il principe Harry d'Inghiletrra e il suo sogno era quello di fare l'attrice. Prima di conoscere il suo attuale marito, infatti , la bella Meghan era una ragazza che sognava di diventare una famosa attrice e amava un altro uomo, poi diventato suo marito,, regista e produttore cinematografico statunitense con il quale è stata sposata dal 2011 al 2013.Secondo quanto rivelato da una fonte al"Trevor prima di sposarla avrebbe accettato di firmare un, assicurandole ogni possibile lusso nel caso in cui fosse rimasta incinta". Vivere nel lusso e avere una vita agiata, dunque, sarebbe stato l'obiettivo della ambiziosa Meghan che è perfettamente riuscita nel su intento! La giovane Meghan all'epoca dei fatti era un'attrice ancora emergente, e secondo l'indiscrezione sarebbe stata talmente preoccupata degli effetti devastanti di un'eventuale gravidanza sul suo corpo, da avere chiesto al marito di garantirle, nero su bianco,. Oltre a questo, Trevor si impegnava a garantirleper aiutarla. Dalla loro unione però non nacque alcun bambino."Ha sempre avuto il terrore di mettere su dei chili di troppo, soprattutto perché la sua carriera all'epoca non aveva ancora preso il volo" - si legge sul Daily Mail che cita la sua fonte,, "Meghan si sarà anche appena riunita alla famiglia reale, ma ha sempre voluto esser trattata come una principessa". Si sarebbe trattato di accordo firmato su un documento informale, che l'allora marito aveva accettato: "Sapeva di aver sposato una persona molto preoccupata della sua immagine e, alle volte, molto insicura del suo corpo. Quindi non si è opposto. Lei non avrebbe accettato un 'no' come risposta e lui lo sapeva". Meghan e Trevor si sono conosciuti nel 2004, prima che lei diventasse famosa con la serie. Fidanzati per 6 anni, poi si sposarono. "A Meghan piace avere il controllo e la sua immagine è molto importante, quindi potrebbe esser spaventata da questa gravidanza. Spero che Harry sia pronta a tenerle la mano e lasciarla al centro dell'attenzione", ha detto la fonte riferendosi al neo marito della ex attrice che nella prossima primavera diventerà madre del suo primo figlio.