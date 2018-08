Meghan Markle compleanno: il prossimo 4 agosto la Duchessa di Sussex compirà 37 anni e già ha ricevuto il primo regalo. Si tratta di un cadeau molto speciale. Sarà il suo primo compleanno da membro della famiglia reale in quanto moglie del principe Harry d’Inghilterra. Il gossip britannico già parla di quale potrà essere la location scelta dalla Duchessa per i festeggiamenti e di chi saranno gli invitati, nel frattempo alla bella Meghan è già stato recapitato il primo regalo di compleanno, un po’ in anticipo.

Il mittente è la PETA, l’organizzazione no-profit in difesa dei diritti animali, che ha inviato alla neo Duchessa un’elegante borsa a mano, di color bordeaux, firmata Alexandra K., brand di accessori vegani e sostenibili. Un regalo speciale veicolo di un importante messaggio: la borsa è realizzata con materiali e pellami di derivazione non animale e non per questo ha perso in bellezza, eleganza e buon gusto. E chi meglio della Duchessa di Sussex avrebbe potuto apprezzarne la bellezza? Meghan è ormai diventata un’icona di stile ed originalità, che con i suoi look azzeccati in ogni occasione sta dando dimostrazione di grande intelligenza e personalità.