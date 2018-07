Meghan Markle capelli: la nuova acconciatura è una meraviglia! (FOTO)

Meghan Markle e il marito Harry d’Inghilterra hanno fatto il loro primo viaggio istituzionale all’estero. Il giorno dopo il battesimo del nipotino Louis e la partecipazione al centenario della Raf, in neo sposi sono stati in visita ufficiale in Irlanda in occasione dell centenario della Raf. La prima da quando sono diventati marito e moglie. Per l’occasione la duchessa del Sussex ha dato il meglio di sé sfoggiando un outfit a dir poco impeccabile. I look scelti sono stati due: per l’arrivo a Dublino la bella Meghan Markle ha scelto il verde. Per il ricevimento serale, invece, un elegantissimo tubino nero cucito su misura.

Ma la vera novità, che tutti hanno notato, sono state le acconciature. Un punto di svolta per il suo hair look. Raccolti e all’indietro all’arrivo, così da mettere in risalto il suo viso, e sciolti con piega un po’ ondulata, chic e delicata, per la serata di gala. La duchessa del Sussex ha dei bellissimi capelli corvini e la scelta di lasciarli sciolti non ha fatto altro che valorizzare il fascino. Due giorni di impegni reali durante i quali . L’ex attrice americana, ormai diventata un’icona di stile, ha omaggiato il Paese ospitante con un abito verde e non a caso, poiché quel colore richiama i colori della terra d’Irlanda. La griffe scelta per l’abito, Givenchy.

Per il summer garden party alla Glencairn, residenza dell’ambasciatore britannico, Meghan ha optato per il tubino nero. La coppia ha brindato insieme ai rapporti tra Irlanda e Regno Unito, dopo il discorso di benvenuto del principe. “Siamo così felici di essere qui per il nostro primo viaggio internazionale da coppia sposata e ci auguriamo che sia il primo di tanti”, ha dichiarato il Principe Harry. Belli, giovani e con uno stile informale che piace sempre di più, a differenza di William e Kate, i quali sono sempre stati costretti ad osservare un protocollo più rigido, come vuole la Corona Reale.