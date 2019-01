Meghan Markle abito da vera principessa, ma i sandali rivelano un difetto fisico imbarazzante

Gli occhi tutti puntati su di lei, del resto la duchessa di Sussex sa come incantare chi le sta attorno. Meghan Markle ha decisamente superato ogni pronostico, beffato ogni aspettativa: al Royal Albert Hall era incantevole, una dea. L’abito blu glitterato costato intorno ai 4mila euro l’ha fatta brillare come una stella.

Al Royal Albert Hall Meghan Markle era andata con il marito Harry per assistere allo spettacolo del Circle du Soleil a sostegno dei bambini malati di AIDS. La duchessa ha scelto per l’occasione un abito lungo scintillante, caratterizzato dallo scollo a barca e da un vistoso spacco deciso, che le ha fasciato il corpo, mettendo in evidenza il pancione, secondo i rumors troppo grande per ospitare un solo bambino/a. Gli inglesi, infatti, scommettono che ad aprile (la presunta data di nascita, che Meghan si è lasciata sfuggire durante la prima visita ufficiale del 2019) la duchessa darà alla luce due gemelle. Ma torniamo all’abito, il cui costo si aggira intorno ai 3.842 euro, una cifra piuttosto importante, ma vista l’occasione speciale pure abbastanza contenuta, considerando che Meghan è, secondo una recente ricerca inglese, la royal più spendacciona. Il suo guardaroba costerebbe 400mila euro, 5 volte più costoso di quello delle altre reali.

Meghan Markle ha abbinato l’elegante abito ad una raffinata clutch in seta di Givenchy e a dei sandali che portano la firma di Stuart Weitzman. Prezzo di quest’ultimi? 450 euro, ma la duchessa di Sussex adora questo marchio di scarpe, per cui del costo non se ne cura. Per rendere omaggio a Lady D la moglie di Harry ha deciso di indossare un bracciale appartenuto alla principessa del popolo. Altri gioielli indossati? L’anello di fidanzamento che le ha regalato Harry e un paio di orecchini blu che richiamano tonalità del vestito. Anche lei, come va di moda tra le altre star, ha deciso di indossare i sandali senza calze, e pensare che siamo a gennaio. Proprio questa scelta audace ha rivelato un difetto fisico imbarazzante della duchessa di Sussex. I sandali minimal mostrano un dettaglio che al “Daily Mail” non è sfuggito: secondo il tabloid Meghan Markle ha l’alluce valgo. Il problema è ravvisabile soprattutto al piede destro e giustificherebbe pure la cicatrice che è evidente proprio all’altezza dell’alluce sinistro. Chissà che l’attrice, forse anche per ragione puramente estetiche, in passato non abbia tentato di rimuoverlo con un intervento.