McLaren: l’azienda britannica conferma l’uscita di una supercar omologata da strada

McLaren – costruttore automobilistico britannico di vetture sportive di lusso e ad alte prestazioni – ha confermato l’uscita di una nuova supercar esclusiva, modello che verrà presentato nell’ambito del suo piano di sviluppo denominato Track22.

La nuova creazione McLaren farà il suo debutto pubblico nel primo trimestre del 2018 e la sua consegna avverrà prima del secondo futuro modello della Ultimate Series – “nome in codice BP23” – il cui intento è diventare la prima Hyper-GT al mondo. In quanto modelli della Utimate Series, anche queste due importanti novità verranno prodotte in numero limitato e tutti gli esemplari sono già stati assegnati. I modelli della Ultimate Series si posizionano al di sopra della McLaren Super Series, il cuore del brand, e si caratterizzano per il loro particolare linguaggio tecnico ed estetico.

La supercar che verrà presentata ad inizio 2018 sarà una vettura estrema che entrerà a far parte della Ultimate Series. In particolare, rappresenterà l’essenza dell’automobile da circuito, ma omologata per la guida su strada. Il design della supercar è già stato descritto come brutale e sarà l’espressione più pura della filosofia del costruttore Britannico, dove “la forma segue la funzione”. Il nome dell’auto e maggiori dettagli verranno rivelati solo entro la fine del 2017.

In copertina: McLaren Ultimate Series, Track-concentrated, McLaren Credit: McLaren Automotive Limited