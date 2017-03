Mazda MX-5 RF Limited Edition: uscita, prezzo e tutto quello che c’è da sapere

La casa giapponese ha aggiornato la sua MX-5 lanciando la sua nuova spider con tetto rigido: in particolare, in occasione dell’uscita il colosso nipponico ha deciso di lanciare una Mazda MX-5 RF Limited Edition, edizione esclusiva in 50 esemplari.

Cosa aspettarsi dalla nuovissima Mazda MX-5 RF Limited Edition? Per molti Mazda è una delle case automobilistiche che – seppur impegnata nel migliorare costantemente le sue vetture grazie a ricerca ed innovazione – riesce comunque a mantenere saldi i valori iniziali, continuando a lavorare nel rispettare l’equilibrio tra l’auto e il suo guidatore. E’ proprio così che è nata la nuova Mazda MX-5 RF Limited Edition, un’edizione esclusiva creata in soli 50 esemplari che sarà del tutto personalizzata.

La nuova Mazda MX-5 RF Limited Edition è la versione di lancio della Mazda MX-5 RF e, a renderla unica rispetto alla versione base, ci saranno i cerchi in lega leggera da 17 pollici BBS “Glossy Black”, le calotte dei retrovisori esterni con rivestimento nero lucido: per quanto riguarda gli interni, invece, sarà possibile trovare rivestimenti speciali in Alcantara e sedili Recaro. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova vettura della casa giapponese di presenta con motore 2.0 L da 160 cavalli con cambio manuale a 6 rapporti dotato di tecnologia i-stop e i-ELOOP. L’edizione limitata sarà lanciata nei colori Machine Grey o Soul Red, in entrambi i casi con tetto bicolore nero lucido. Non è tutto: agli acquirenti della nuova Mazda MX-5 RF Limited Edition verrà richiesta la propria impronta digitale: quest’ultima verrà utilizzata dall’artista contemporaneo Tindar per creare un’opera personalizzata, consegnata insieme alla vettura. L’auto è ordinabile online a 36.500 euro.