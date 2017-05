Maurizio Costanzo umilia Chiara Ferragni in diretta radio

Maurizio Costanzo ultimamente è un fiume in piena, dopo le frecciate a Belen Rodriguez e la lavata di capo pubblica all’indirizzo della bella argentina è arrivato il momento di Chiara Ferragni. Il celebre giornalista, intervistato da Radio Cusano Campus, si è così espresso su quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno, a partire dalla proposta all’Arena di Verona.

“Non l’ho vista, me l’hanno raccontata. Uno si può pure dichiarare all’Arena di Verona, durante un concerto. Io appartengo alla generazione che si è consumata le dita al telefono e che aspettava con ansia l’arrivo di un postino che portasse una lettera di incoraggiamento, quindi preferisco i metodi antichi. Poi dico la verità, so chi è Fedez, non so è chi è sta Ferragni. Mi dite che è una fashion blogger? E allora la lascio ai suoi lettori…”

Insomma, la Ferragni fra i suoi milioni di follower non potrà annoverare l’ideatore del Maurizio Costanzo Show.