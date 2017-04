Maurizio Costanzo su Morgan: “Uno che si tocca i capelli di continuo, in quel modo, mi dà preoccupazione”

La querelle tra Morgan e Maria De Filippi dopo lo strappo ad Amici sta assumendo proporzioni importanti: a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari è intervenuto Maurizio Costanzo che ha dato il suo parere sulla situazione, soprattutto ora che il cantautore ha affondato pesantemente sulla conduttrice e, secondo alcuni rumors, Mediaset si starebbe armando per fargli causa.

“Si, ho visto. Morgan non ha uno dei caratteri più agevoli…e poi i ragazzi della sua squadra lo hanno sfiduciato. Maria ci è rimasta perché credeva in Morgan, molto più di me. Io ci credevo fino ad un certo punto perché uno che si tocca i capelli di continuo, in quel modo, mi dà preoccupazione…Io lo avevo intervistato e mi era parso intelligente, ma il problema vero è che chi fa televisione deve sapere che non si insulta il pubblico col dito medio, non si reagisce male al pubblico. Noi viviamo in quanto c’è pubblico.” Queste le parole del celebre giornalista.

Durante una delle sue puntate de L’Intervista uno dei protagonisti assoluti era stato proprio Morgan, intervistato da Costanzo. Una conversazione intima, profonda, a cuore aperto dove il cantante aveva raccontato molto di sé; oggi, invece, la situazione è completamente trascesa ed è guerra aperta.