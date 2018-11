Maurizio Costanzo gossip: il noto giornalista e conduttore si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera: tra gli argomenti trattati, gli amori della sua vita e le ex mogli – Marta Flavi e Simona Izzo – con le quali è riuscito a conservare un rapporto amichevole dopo la separazione. Donne con cui in linea di massima ha saputo restare amico dopo il divorzio, eccetto una: Marta Flavi, sposata nel 1989.

“Malgrado l’aspetto sono sempre stato fortunato con le donne, in genere sono meglio degli uomini: più intelligenti, sensibili. A una donna posso raccontare un segreto, a un uomo non mi viene”, ha dichiarato l’arguto conduttore di Canale 5 al quotidiano, poi la sferzata al vetriolo alla ex. Quando infatti a Costanzo è stato chiesto se fosse riuscito a perdonare Marta Flavi con cui il divorzio fu piuttosto burrascoso, lui ha risposto, laconico: “Non ci parlo, chi è?”. Costanzo e la Flavi si sposarono nel 1989, ma il rapporto declinò presto e la separazione arrivò a un anno dalle nozze. Tra loro, a giudicare dall’acredine nelle parole di Costanzo, è finita male.

Diversi i toni usati dall’ex conduttrice di Agenzia matriomoniale, che ospite nei giorni scorsi di Caterina Balivo a Vieni da me, ha usato parole quasi nostalgiche nei confronti di Costanzo, rimarcando di avere sofferto per la loro separazione. Marta Flavi è poi scoppiata a piangere per il nipote lontano che l’ha salutata in un video, e ha racconta del suo sogno mai raggiunto: diventare mamma. Tuttavia ha ribadito di non sentirsi una donna a metà per non avere avuto figli. “Sognavo di avere dei figli e fare la mamma, ma non sono riuscita dopo 4 operazioni, tante cure e aver perso due bambini”. Una vicenda, questa, che lei stessa dice di averla segnata molto e che l’ha fatta commuovere in diretta tv.