Maurizio Costanzo affonda su Belen Rodriguez e tira in ballo anche De Martino

Maurizio Costanzo non ha fatto fatica a dire la propria sulla showgirl più richiesta degli ultimi anni, Belen Rodriguez, che deve avergli proprio fatto saltare la mosca al naso considerando le parole poco lusinghiere spese nei suoi riguardi. Un fulmine a ciel sereno, considerando soprattutto quante volte la bella argentina è stata ospite del suo celebre talk, nonché dei programmi della consorte Maria De Filippi.

“Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano”. Ed è qui che il giornalista prende una netta posizione: “ Stefano De Martino è dotato di grande umiltà e per questo Maria lo stima molto. Non è per lei un figlio artistico, però gli sta dando ruoli sempre più importanti. Stefano del resto non è solo un ballerino, ha altre capacità perché è una persona fedele e appassionata “.

Quali siano i motivi di questa virata non sono chiari, secondo alcuni rumors pare che ci sia stata qualche frizione in seguito all’intervista del conduttore alla soubrette. Pare, il condizionale resta d’obbligo, che la soubrette non abbia gradito il fatto che Costanzo abbia battuto sul tasto De Martino. Ai posteri l’ardua sentenza.