Matteo Salvini gossip news: da quando (suo malgrado) è tornato single, dopo che la ex fidanzata Elisa Iosardi ha reso pubblica la loro separazione pubblicando su Instagram una foto ‘intima’ che li ritrae in un momento romantico a letto, le donne si sono scatenate. Il ministro dell’Interno è stato sommerso da dichiarazioni d’amore, proposte, complimenti dalle donne di mezza Italia. “Non sono sul mercato”, ha tuttavia replicato lui.

Sul ‘caso’ ha detto la sua anche la giornalista Annalisa Chirico, che ha commentato le voci che la vogliono vicina a Matteo Salvini. A “La Zanzara”, su Radio2, la giornalista ha detto “Salvini mi piace, è un uomo interessante e divertente. Anche se a me piacciono gli uomini più attempati. Come Montezemolo”. La reporter de “Il Foglio” non nasconde l’ammirazione per il leader della Lega, di cui è amica: “Sono amica da tempo di Salvini. Ci vediamo spesso perché siamo vicini di casa. Dopo la giornata di lavoro è solo e a volte capita di incontrarsi, di mangiare una roba, di chiacchierare da una parte, dall’altra“.

A suo dire la conduttrice de La prova del cuoco spiattellando la rottura con una foto su Instagram “non ha avuto il pudore dei sentimenti, come tanti in questo periodo”. “Salvini è un ragazzo con grande intelligenza, una persona di una sensibilità, di una delicatezza d’animo rare”, aggiunge. Ammirazione e amicizia tra loro e nient’altro, perché Annalisa è impegnata: “Diciamo che non sono libera… Amica anche di Renzi? Assolutamente si. Sono amica dei due Matteo. Ma che è, un crimine?” – risponde piccata a Parenzo e Cruciani – “Ma tu sei solamente amico delle persone che la pensano esattamente come te? Mica sono fidanzata con Renzi. Ma di che stiamo parlando?”.