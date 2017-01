Matteo Salvini ed Elisa Isoardi amore allo scoperto: selfie in Russia

Una storia d’amore di cui Elisa Isoardi aveva ripetutamente parlato, anche alla stampa, ma che non aveva mai trovato ufficializzazione. Soprattutto perché Matteo Salvini, al contrario, aveva sempre schivato l’argomento ed evitato di pubblicizzare in qualunque modo la relazione.

Ora arriva l’ufficializzazione attraverso un tenero selfie in Piazza Rossa, a Mosca, il Segretario della Lega stretto alla presentatrice si mostra felice, infreddolito e innamorato. Se la bella Elisa si limita a scrivere che la tappa successiva sarà il Cremlino, Salvini non perde l’occasione per rilanciare anche sui proprio social l’immagine accompagnandola a un messaggio politico.

“Se Parisi e Berlusconi scelgono la Merkel dell’euro e dell’’immigrazione, no problem! Io scelgo il coraggio di Putin, Trump e Le Pen, io scelgo un futuro da donne e uomini liberi: avanti!!!”. Più vicino di così, a Putin, Matteo Salvini non avrebbe potuto dimostrarsi.